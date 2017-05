Varde-træner før pokalfinale: Pigerne vil ikke tabe 0-10

Klubben fra den københavnske vestegn har to gange tidligere i denne sæson udstillet klasseforskellen på de to hold ved at vinde indbyrdes med 10-0 og 8-0.

Et nederlag af den kaliber skal for alt i verden undgås store bededag, understreger Varde-træner Jesper Callesen.

- Vi skal undgå en regulær afklapsning. Pigerne har sagt, at de vil i hvert fald ikke vil tabe med 0-8 eller 0-10 i en kamp, der bliver vist på tv, fortæller Callesen.

Mens Brøndby topper mesterskabsspillet, ligger Varde tilsvarende i toppen af nedrykningsgruppen. Og der er et stort skridt fra Brøndby og ned til klubber som Varde.

- Brøndby er noget for sig selv, hvilket kom meget godt til udtryk med otte-ni udtagne spillere til det seneste landshold. Brøndby vægter kvindefodbold højt og træner måske fem-syv gange om ugen, hvor vi træner 2,5 gange.

- Derfor har vi stor respekt for Brøndby, men den må selvfølgelig ikke overtage lysten til at spille mod dem, siger Varde-træneren.

Han har studeret op imod 20 Brøndby-kampe på dvd de seneste par uger og tror på, at Brøndby kan overraskes.

- De spiller på en lidt anden måde i foråret og har lukket mål ind i de seneste kampe. Derfor tror jeg på chancen for at score en eller måske to gange mod dem.

- Vi stiller os ikke bare ned for at forsvare. Vi giver alt det, vi har og husker på, at vi ikke taber guld, men vinder sølv, lyder det fra Jesper Callesen.

Brøndby har vundet pokalturneringen ni gange hos kvinderne. Alle er vundet mellem 2004 og 2015. Sidste års finale blev tabt til Fortuna Hjørring efter seks finalesejre på stribe.

Finalen store bededag har kickoff klokken 15 på Varde Idrætscenter, hvor der i øvrigt er gratis entré.