Van der Vaart er tilfreds med egen indsats mod Esbjerg

- Jeg er tilfreds med min egen indsats, og jeg havde en masse boldberøringer og nogle gode pasninger. Jeg ville gerne have scoret eller lavet en assist, men sådan skulle det ikke være. Overordnet set var det dog fint.

- Det var en dejlig sejr, og det er det, man drømmer om, inden man skal spille sin første kamp. Vi fortjente at vinde, for vi spillede en fantastisk første halvleg, og i pausen sad vi i omklædningsrummet og undrede os over, at der stadig stod 0-0, siger hollænderen.

Den tidligere Real Madrid- og Tottenham-spiller har fortsat ikke det store kendskab til modstanderne i Superligaen, men er bevidst om, at FC Midtjylland er blandt de bedste.

- Det er svært for mig at udtale mig om niveauet, da jeg ikke har spillet så meget endnu, men vi er da et af de bedre hold i ligaen. Man kan ikke sige, at Esbjerg er et dårligt hold, men vi var bare bedre i dag, siger Rafael van der Vaart.

FC Midtjyllands anfører, Jakob Poulsen, roser sin hollandske holdkammerat for hurtigt at være faldet ind på holdet.

- Han er faldet rigtig godt til på holdet. Han er en let person at omgås, og han vil gerne arbejde og være her for at spille fodbold. Han viste også i dag, at han har masser af kvalitet, indtil luften slap op hos ham, siger han.

Næste opgave for Rafael van der Vaart og FC Midtjylland er på udebane mod OB.