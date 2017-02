Van der Vaart-afløser giver FCM-hovedbrud før slutspil

FCM-træner Jess Thorup noterede sig gode præstationer af forsvareren Kristian Riis og målscoreren Mikkel Duelund, der ydede et sandt arbejdsraseri.

Dermed tog midtjyderne et stort skridt mod slutspillet og avancerede til tredjepladsen i Alka Superligaen.

FC Midjylland fik forårets første sejr via 2-0 i udekampen fredag mod Randers FC.

Duelund havde mod Randers igen fået chancen centralt på midtbanen i fraværet af Rafael van der Vaart, og den unge målscorer har givet Thorup noget at tænke over.

- Der er virkelig hård konkurrence om hver eneste position. At en ung spiller som Duelund igen satte det aftryk vidnede om, at der er masser af fundament i truppen.

- Jeg glæder mig over at have den hovedpine om, hvem der skal spille, siger cheftræner Jess Thorup.

Selv har Duelund flere forklaringer på sine gode præstationer i forårets første kampe.

- Jeg har følt mig klar, også oven i hovedet. Jeg har fået en bedre indstilling til tingene, siger Mikkel Duelund, som har lært af at spille ude på kanten.

- Jeg er ung og har masser at lære. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg helst vil spille inde på midten, siger han.

Sejren var FCM's første i fem kampe.

- For os handlede det også om at få noget momentum og få gang i en stime. Vi syntes, vi havde en god start mod Viborg, men det kom til at lyde hult, når det kun blev 0-0. Men tre point luner, siger Jess Thorup.

- Vi skal primært skrabe så mange point sammen som muligt og så højt op i tabellen som muligt, og sejren var vigtigt i den forstand. Men målet er så klart at komme med i slutspillet, og det kom vi, siger han.