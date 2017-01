Van Basten vil ændre fodboldreglerne til VM i 2026

Fodbolden bør forandre sig for at overleve, mener Fifa-direktør Marco van Basten, der foreslår ændringer.

Hollænderen, der i dag er tekniske direktør for blandt andet teknologisk udvikling og dommere i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), håber, at regelændringer kan være på plads til VM-slutrunden i 2026.

Tidsstraf i stedet for et gult kort, flere indskiftningsmuligheder og væk med offside-reglen.

- Vi må fortsætte med at finde måder at forbedre spillet på for at gøre det mere ærligt, dynamisk og interessant, så det, vi tilbyder, er attraktivt nok. Der er mange variationer, som må testes i de kommende år, siger van Basten i et interview med det tyske magasin Sport Bild.

Den tidligere angriber vil gerne kopiere Rugby, hvor kun anføreren direkte kan henvende sig til dommeren under en kamp, og hvor en advarsel betyder, at en spiller vises ud midlertidigt.

- Et gult kort til en spiller på modstandernes hold giver ikke det angribende hold meget. En af idéerne er at erstatte det gule kort med en tidsstraf på fem eller ti minutter. Det vil afskrække holdene.

- Det er hårdt at spille med ti spillere mod 11 endsige med otte eller ni spillere. Vi overvejer også at tillade mere end tre indskiftninger i en kamp, siger hollænderen, som blandt andet har haft en snak med Manchester Citys manager, Josep Guardiola.

Her undrede spanieren sig over, hvorfor det ikke er tilladt at skifte seks spillere ind i en fodboldkamp.

På tegnebrættet er også idéen om at udskifte straffespark, som man kender det i dag i eksempelvis straffesparkskonkurrencer.

Idéen er, at en spiller har otte sekunder til at score på målmanden, og spilleren med bolden begynder 25 meter fra målet.

- Hvert hold vil have fem forsøg. Dommeren fløjter, og spilleren løber ned mod målmanden fra 25 meters afstand. Målmanden kan ikke forlade sit område, og redder han, så er det ovre.

- Det vil være spektakulært for tilskuerne og mere interessant for spillerne. I en straffesparkskonkurrence er det overstået på et sekund, siger Fifa-direktøren.

Han er også klar til at droppe reglen om offside, som vi kender den i dag.

- Fodbold ligner håndbold, hvor ni spillere plus målmanden pakker sig i straffesparksfeltet, og forsvaret er som en mur. De afskaffede offside i hockey uden problemer, siger van Basten.

Han er også bekymret over, hvordan nogle hold bliver eksperter i at trække tiden til sidst i kampe for at forsvare en smal føring.

- Vi diskuterer, hvordan man gør spilletiden mere effektiv i de sidste ti minutter, siger van Basten.