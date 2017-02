Michael Valgren (arkivfoto) skal i år forsøge at vinde klassikere for Astana.

Valgren står foran ilddåb som Astanas klassikerhåb

Michael Valgren er hentet til Astana for at vinde klassikere. Lørdag tager han hul på heftigt forårsprogram.

Netop den præstation fik det kasakhiske hold Astana til at hente den 25-årige dansker. Han er ikke hyret til at samle på andenpladser, men for at vinde endagsløb.

Allerede i sidste sæson viste cykelrytteren Michael Valgren, at han kunne køre med om de store sejre, da han iført Tinkoffs reklametrøje blev nummer to i Amstel Gold Race.

Første chance byder sig i lørdagens belgiske semiklassiker Omloop Het Nieuwsblad, der indleder brostenssæsonen.

En topplacering er dog endnu ikke den nådesløse forventning til Valgren, understreger sportsdirektør Lars Michaelsen.

- Det er et virkeligt hårdt løb, så det bliver noget af en ilddåb for Michael. Han er mest med for at lære, og så må vi bare håbe, at han er lærenem, siger Michaelsen.

Han hentyder til, at Valgren er en rytter, man kører for i forårets tætpakkede klassikerprogram.

Således bekræfter sportsdirektøren, at Valgren efter planen skal køre Milan-Sanremo, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race og Liege-Bastogne-Liege i perioden fra 18. marts til 23. april.

Med andre ord får Valgren et væld af chancer, men forårsklassikere på beton og brosten bliver afgjort på små marginaler, hvor den mindste fejl kan blive afgørende.

- En simpel kørefejl eller forkert positionering kan få konsekvenser. Michael vil blive beskyttet, blandt andet af Matti Breschel, der får en rolle som vejkaptajn.

- Matti skal sørge for at sidde hos Michael så længe som muligt, så Michael kan komme i en god position, så han kan være med i afslutningen.

- Drømmescenariet er at køre i top-5 eller top-10, men han skal pludselig lære at gebærde sig på nogle veje, der er sat sammen på en måde, han ikke har prøvet så meget før, vurderer Lars Michaelsen.

Ud over de to Astana-danskere deltager seks andre danskere i Omloop Het Nieuwsblad. Orica-Scott stiller til start med Christopher Juul-Jensen samt Magnus Cort, der tidligere i februar sprintede sig til to sejre i spanske løb.

Søren Kragh Andersen (Sunweb), der vandt en etape i Tour of Oman i sidste uge, Michael Mørkøv (Katusha), Mads Pedersen (Trek) og Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) figurerer også på startlisten.

Slovakken Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) og Greg Van Avermaet (BMC), der vandt løbet sidste år, regnes som et par af de største favoritter lørdag.