Valgren og Breschel skyder World Tour i gang for Astana

Sæsonens første World Tour-løb begynder i Australien tirsdag med fire danskere til start i Tour Down Under.

Tirsdag skydes World Tour-sæsonen i gang med det australske etapeløb Tour Down Under, som vanen tro er ganske profilspækket. Også set fra et dansk perspektiv, da fire danskere stiller til start, heraf to for Astana.

Verdens bedste cykelryttere er igen klar til at køre om sejre og World Tour-point.

Matti Breschel og Michael Valgren er begge skiftet til det kasakhiske hold ved årsskiftet fra henholdsvis Cannondale-Garmin og Tinkoff, og de bliver kastet for løverne fra starten af sæsonen.

Breschel skal forsøge at kickstarte karrieren ovenpå et par sæsoner uden de store resultater.

Han har dog været i syg i optakten til etapeløbet. Således stod han over i søndagens People's Choice Classic.

- Matti Breschel har haft feber de seneste dage, og vi foretrak at lade ham hvile, så han kan blive helt rask til starten på Tour Down Under, begrunder Astanas sportsdirektør, Stefano Zanini.

Derimod stillede Valgren til start. Han har modsat et fint år at følge op på, da 2016 bød på samlet Post Danmark Rundt-sejr og en andenplads i klassikeren Amstel Gold Race.

Astana-duoen får dansk selskab i skikkelse af Lars Bak fra Lotto-Soudal samt Mads Pedersen fra Trek, der har Kim Andersen med som sportsdirektør.

Løbet har haft australsk vinder de seneste tre år, og med 11 samlede sejre siden den første udgave af 1999 har Australien generelt haft stolte traditioner i løbet.

Simon Gerrans har alene vundet fire gange, senest sidste år, og han stiller igen til start for Orica-Scott.

De største forventninger til australsk sejr knytter sig dog nok til BMC-rytteren Richie Porte, der af eksperter regnes som favorit. Porte sluttede sidste års udgave som nummer to, blot ni sekunder efter Gerrans.

Men feltet bugner af store ryttere, der særligt på dagen kan levere en stor afslutning.

Den slovakiske verdensmester Peter Sagan debuterer for Bora-Hansgrohe efter skiftet fra Tinkoff og bør være i spil til en etapesejr.

Han sluttede søndag på en andenplads i People's Choice Classic efter Caleb Ewan (Orica-Scott).

Tour Down Under afvikles over seks etaper fra 17. til 22. januar.