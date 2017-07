Valgren lever fint med forpasset Tour-chance

Med 50 sekunder op til føreren af ungdomskonkurrencen inden 3. etape var den mulighed forduftet, men den korte stigning som afslutning på 3. etape lå stadig godt til hans klassikerevner.

Valgren kom dog aldrig med i finalen, men det tager han ganske afslappet.

- Først og fremmest handlede det om at holde Jakob (Fuglsang) og Fabio (Aru) ude af problemer, og det gik godt, siger den 25-årige dansker.

- Jeg var ikke helt langt nok fremme, da vi ramte stigningen. Jeg sad egentlig okay, men ikke til at køre med om sejren, og så slap jeg, da der manglede omkring en kilometer. Det var fint nok. Sagan vandt, så alt er, som det plejer.

Valgren kom i mål godt et minut efter de forreste og blev nummer 71.

I stedet kunne han glæde sig over, at kaptajnen og landsmanden Jakob Fuglsang sad godt med og blev nummer syv på etapen.

- Det var godt at se, at Jakob var fremme og holdt sig til. Det er vigtigt for moralen og for de kommende etaper. Og han fik vist, at han ikke er brændt ud endnu. Det er godt at se, at han er klar, lyder det fra Valgren.