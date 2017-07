Valgren efter Fuglsang-exit: Det eneste rigtige at gøre

- Det var måske forventeligt. Han havde det jo ikke godt, og Jakob har før prøvet med sådan noget, hvor han efterfølgende var helt "fucked". Det er der ingen grund til at gøre igen, så det var det eneste rigtige at gøre, siger Valgren.

- Han har to brud, som gør, at han sidder skævt på cyklen, og det her er altså verdens hårdeste cykelløb, så det var ikke til at fortsætte med.

De to danskere har været værelseskammerater under Touren og træner også til dagligt sammen i Monaco.

Valgren er ekstremt ærgerlig over at skulle undvære sin landsmand i resten af Touren.

- Det er på godt jysk rigtig træls. Der er jo ikke så mange andre at snakke dansk med og snakke med generelt, siger han om udsigterne til resten af løbet.

- Jeg har været glad for at have Jakob ved min side, men heldigvis er der kun godt og vel en uge tilbage, så det skal nok gå.

Astana har den gule trøje siddende på Fabio Aru, og kunne Fuglsang være kommet sig nogenlunde frem til hviledagen mandag, kunne han være blevet en vigtig hjælper for Aru i bjergene i den sidste uge.

- Det er selvfølgelig super ærgerligt for holdet, men det var det eneste rigtige for Jakob, slår Valgren fast.