Valgren: Rivaler vil sidde på mig som fluer på en lort

Han skal ud og tage ni sekunder på løbets førende rytter, Mads Pedersen (Trek), hvis han skal vinde løbet for tredje gang og tangere rekorden for flest samlede sejre.

Lige nu indehaves rekorden af Valgrens holdkammerat Jakob Fuglsang. Valgren kan da også godt mærke presset.

- Jeg skal helst vinde etapen og tage de ti bonussekunder, samtidig med at Pedersen ikke får nogen.

- Men det bliver svært. Pedersen har et meget stærkt hold omkring sig, og de kommer til at sidde på mig som fluer på en lort, siger Valgren.

Det giver Mads Pedersen ham ret i.

- Jeg skal holde øje med Valgren og skygge ham, og så håber jeg på, at min føring kan holde, siger han.

Ifølge Valgren skal Astana så vidt muligt prøve at gøre lørdagens etape hård fra starten af i et håb om at gøre Mads Pedersen og Trek-rytterne møre.

- Problemet er så, at jeg kan ende med at sidde helt isoleret til sidst.

- Vi er lidt svækket af, at Matti Breschel styrtede torsdag, og Truls Korsæth er taget hjem for at køre VM i Norge, men der er ikke andet for end at prøve.

- Jeg gider ikke køre efter andenpladsen, så hellere gå efter sejren og dø med skoene på, siger Valgren.

Han indrømmer, at det bliver svært at hive den blå førertrøje af Mads Pedersen.

- Jeg har før taget røven på løbets fører på den sidste dag, men det bliver svært i år. Jeg har vel ti procents chance, siger den danske Astana-rytter.

Valgren tog fredag et enkelt sekund på Mads Pedersen, da rytterne kørte enkeltstart i Randers og har nu otte sekunder op til 21-årige Pedersen.

Lørdagens etape i PostNord Danmark Rundt er løbets sidste og længste etape med 198 kilometer fra Ebeltoft til Aarhus med opløbsstrækning på Tangkrogen tæt på Marselisborg Slot.