Valgren: Aru er ikke god til at holde vores hjul

I en finale med en teknisk svær bakke på 700-800 meter op til målet i Rodez fik Aru og hans holdkammerater aldrig placeret sig korrekt, og han endte med at tabe 24 sekunder til både Froome, Dan Martin (Quick-Step) og Rigoberto Urán (Cannondale).

- Hvad der lige skete, ved jeg sgu ikke. Han (Aru, red.) er ikke så god til lige at sidde på dæk af os, og på sådan en stor vej så mistede vi hinanden fire-fem gange. Jeg ved ikke, om det er hans skyld eller vores skyld, siger italienerens danske hjælperytter Michael Valgren.

Aru sad for langt tilbage, da klassementfolkene indtog fronten af feltet for at holde sig ude af problemer, når bakken splittede feltet op.

Michael Valgren forsøgte at køre sin kaptajn frem, men da var det for sent at redde situationen.

- Jeg ved ikke, hvorfor han sad dernede. Det var en stor vej, og det var ikke sådan lige til at holde sig fremme, forklarer Valgren.

- Vi skulle være kommet frem i sidste øjeblik og være blevet sammen, men han farede lidt rundt alene, og det gjorde vi andre også. Vi fandt ikke hinanden.

Bortset fra finalen følte Astanas eneste tilbageværende dansker, at holdet slap fint fra etapen.

- Jeg synes egentlig, vi slap godt fra etapen. Som håbet sad BMC og Sunweb og egentlig også Bahrain og førte. Vi fik ikke så mange vip over næsen ud over til sidst, hvor vi skulle holde Fabio fremme. Det lykkedes så ikke, siger Valgren.

Trods den ærgerlige finale for Astana er alt fortsat åbent i toppen af klassementet, hvor Aru er nummer to med 18 sekunder op til Froome.

Romain Bardet (AG2R) er fem sekunder efter Aru, og der er kun yderligere seks sekunder ned til Rigoberto Uran.