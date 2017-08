Valencia var tæt på at overrumple Real Madrid

En scoring direkte på frispark syv minutter før tid sikrede det forsvarende mesterhold Real Madrid et enkelt point i søndagens hjemmekamp mod Valencia.

Kampen endte 2-2, men i slutsekunderne havde Valencia en kæmpechance for at sikre sig en overraskende sejr. I næsten fri position foran mål forsøgte Simone Zaza dog at filme sig til et straffespark frem for at afslutte.