Vabel satte en stopper for slagen Wimbledon-finalist

Den syvendeseedede Cilic havde spillet en flot turnering indtil finalen, men den blev ødelagt af en skade, som kroaten blev behandlet for to gange i løbet af kampen.

Kroaten Marin Cilic havde muligheden for at tage karrierens største triumf, da han søndag mødte schweiziske Roger Federer i finalen i Wimbledon.

Skaden hæmmede Cilic så meget, at han ikke kunne yde Federer den modstand, han gerne ville.

Efter kampen fortalte den slagne finalist, at det var en vabel under foden, der hæmmede den 28-årige kroat så voldsomt, skriver Reuters.

- Det var uden tvivl en af de uheldigste dage, at dette skulle ske for mig. Jeg havde en voldsom vabel, hvor der kom væske ud, siger Cilic.

Kroaten modtog behandling første gang i andet sæt. Her tog følelserne så meget over, at tårerne væltede frem.

- Det var svært følelsesmæssigt, fordi jeg vidste, hvor meget tid jeg har brugt i forberedelserne i løbet af de sidste par måneder.

- Det er virkelig bare uheldigt, men jeg ønskede at gøre mit bedste, og jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det er hårdt at stå i den situation, fordi du ved, at dine vinderchancer ikke er store, siger Cilic.

Cilic genvandt dog fatningen og fortsatte finalen, men det var uden at kunne yde den nødvendige modstand.

Roger Federer endte med at vinde kampen i overlegen stil med sætcifrene 6-3, 6-1, 6-4, og dermed vandt schweizeren sin ottende Wimbledon-titel i karrieren. Det er rekord på herresiden.

Det var første gang, at Cilic stod i en Wimbledon-finale, men ikke første gang at han stod i en grand slam-finale. I 2014 vandt Cilic sin hidtil eneste grand slam-sejr, da han triumferede i US Open.