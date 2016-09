Våd bane gjorde det svært for offensive landsholdsbacks

Det havde den insisterende regn over hovedstaden sørget for. Og den tunge regn gjorde det til tider svært på banen, fortæller den danske wingback Riza Durmisi.

- Vi spillede en rigtig fornuftig kamp på svære betingelser. Jeg plejer aldrig at sige, at der er problemer med banen, men jeg synes egentlig, den var svær at spille på.

- Det var svært at finde fodfæste. Den havde nok fået for meget vand. Det var svært at få et godt tag på den, siger Riza Durmisi.

I den anden side løb Peter Ankersen op og ned ad højrefløjen. Også han mener, at regnen gjorde det svært at praktisere landstræner Åge Hareides spillestil.

- Det var lidt vanskeligt. Det gjorde det svært. Specielt i første halvleg synes jeg, vi havde svært ved det, når bolden kom lidt hurtigere, end man er vant til.

- I anden halvleg blev den meget smattet. Det blev svært at spille med det tempo, vi gerne ville. Men ellers synes jeg, vi håndterede det okay, siger Peter Ankersen.

Danmark vandt opgøret 1-0 og kom dermed godt fra start i kvalifikationen. Christian Eriksen scorede kampens enlige mål i første halvleg.