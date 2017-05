VM-profiler om sløjt powerplay: Vi skyder alt for lidt

Ved stillingen 1-0 til Sverige havde danskerne ovenikøbet mere end et minut med to spillere i overtal, men rigtig farligt blev det aldrig.

- Vi var overhovedet ikke effektive, og vi havde jo knap nok et skud, da vi var fem mod tre. Det var der, vi måske kunne have vendt kampen til vores fordel, men vi formåede ikke at gøre det.

- Det er nok den store forskel: De scorede på deres chancer og i deres powerplay, siger Nichlas Hardt.

Han er en del af den ene af de to powerplay-formationer, der har været så ineffektive, at Danmark efter Sverige-kampen er næstdårligste hold i tabellen over effektivitet i overtal.

- Der mangler generelt noget skarphed og direkthed. Vi har ikke nok skud, og det er efter skud, at man skaber de farligste chancer.

- Vi spillede ellers en godkendt kamp, men powerplay var overhovedet ikke godkendt, og det er ligesom det, der er forskellen på gode og mindre gode hold, siger Nichlas Hardt.

Også Nikolaj Ehlers er en vigtig brik i powerplay, ligesom han var ved VM sidste år, hvor Danmark var turneringens absolut bedste hold i den vigtige disciplin.

- Jeg kan love dig for, at vi heller ikke er tilfredse. Vi kunne have scoret mange mål ved det her VM, og sidste år gik det jo fremragende med powerplay.

- Vi skyder for halvhjertet og ikke nok, og der er for få gode afleveringer. Det er noget, der skulle have klappet fra starten. Vi har været samlet i så lang tid, at det burde have virket, når vi kom hertil, siger Nikolaj Ehlers

Winnipeg Jets-stjernen blev efter kampen udnævnt som isens bedste dansker. Han imponerede især med to flotte oplæg til de danske scoringer i slutfasen.