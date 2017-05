VM-holdets maratonmand: Kroppen er lidt stiv om morgenen

Backen Jesper B. Jensen har i den grad fået lov at arbejde for sagen ved ishockey-VM. Med et gennemsnit på næsten 27 minutter per kamp er Jokerit-spilleren den klart mest benyttede spiller i den danske trup.

Til sammenligning sniger nummer to på listen, Peter Regin, sig lige op over 20 minutter.

- Jeg har aldrig spillet så mange minutter på så kort tid. Det er helt sikkert også det VM, hvor jeg har fået mest istid. Kroppen er lidt stiv, når jeg vågner om morgenen, siger Jesper B. Jensen.

Som en af holdets bærende backer har han i de senere år været vant til at have en stor rolle på landsholdet, men hans kvaliteter er ekstra efterspurgte i år med afbud fra rutinerede kræfter som Daniel Nielsen og Stefan Lassen.

- Jeg snakkede med landstræneren inden turneringen, specielt da Daniel blev skadet, og Lassen heller ikke kom med. Da nævnte han, at jeg nok skulle få lov at arbejde for sagen.

- Det har jeg så fået lov til, og det er også gået godt. Det har selvfølgelig hjulpet ekstremt, at vi nu har vundet to kampe. Det gør det hele lidt nemmere. Jeg nyder det, det er virkelig sjovt, siger Jesper B. Jensen.

Helt uden omkostninger er det ikke at skulle spille så mange minutter.

Han har været nødt til at økonomisere med kræfterne og spille lidt mere konservativt end normalt.

- Det bliver lidt anderledes og handler om at sætte holdets behov ud over mine egne. Men hvis træneren mener, at jeg fortjener så meget istid, så er det jo bare at give den en skalle, siger Jesper B. Jensen.

Han kan roligt regne med endnu en hård aften i landsholdets tjeneste, når Danmark møder Sverige klokken 20.15.