VM-forward om italiensk gys: Skøn sejr i tarvelig kamp

Der skal to gode hold til at skabe en god kamp, og derfor blev Danmarks 2-0-sejr over Italien i den sidste VM-kamp aldrig nogen stor ishockeyoplevelse.

- Det blev lidt en tarvelig forestilling. Jeg ved ikke, om italienerne havde planer om at rykke ned, men det kunne da godt se sådan ud, siger den danske forward Julian Jakobsen.

Han kalder italienernes ishockeyspil for "italiensk fodbold, når det er bedst", med henvisning til, at fodboldspillet på de kanter har haft ry for at være defensivt og udelukkende resultatorienteret.

- Det var svært at spille imod, for deres system fungerede egentlig fint. Vi havde problemer med at skabe noget.

- Det var helt vildt frustrerende. Det var skønt, at vi fik hul på bylden til sidst, siger Julian Jakobsen.

Også backen Jesper B. Jensen er inde på, at Italiens lidt usædvanlige måde at gribe kampen an på, skabte problemer for danskerne.

- Vi spillede egentlig ganske udmærket, men måske ikke helt med den fart, vi gerne ville. Italienerne virkede trætte, og det bar det hele lidt præg af.

- Vi styrede kampen meget godt, og vi vandt, længere er den ikke. Det var det, vi kom for, siger Jesper B. Jensen.

Med sejren slutter Danmark VM med syv point og en sjetteplads i puljen.