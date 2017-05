VM-deltagelse booster dansk talent i den evige jobjagt

Sporten er præget af korte kontrakter og et udsyn, der sjældent går ud over en enkelt sæson.

Med mindre man er superstjerne i NHL og er udstyret med en lang millionkontrakt, er jobsikkerhed og langtidsplanlægning ofte et fremmedord for professionelle ishockeyspillere.

Det gælder også for den danske landsholdsspiller Mikkel Aagaard, der ser VM-turneringen i Köln som en mulighed for at tilspille sig gode argumenter i den evige søgen efter nyt job.

- Jeg har været utrolig glad for at få lov at komme hjem og spille VM for at vise mig frem på den internationale scene, for det kan helt bestemt hjælpe mig, siger Mikkel Aagaard.

Siden 2014 har han optrådt for Frederikshavn, Niagara Ice Dogs, Sudbury Wolves, Adirondack Thunder og Stockton Heat.

Fem klubber, fire ligaer, tre lande.

Og efter sommerferien kan der blive føjet nye navne til den allerede betragtelige liste, for lige nu står Aagaard uden kontrakt for den kommende sæson.

- Jeg har fokus på VM, men jeg har en dialog med min agent, og så afventer jeg egentlig, hvad der skal ske, siger han.

I denne sæson har han været tilknyttet organisationen omkring NHL-klubben Calgary Flames, hvor han har spillet for udviklingsholdene Stockton Heat og Adirondack Thunder.

Spillere, der vil arbejde sig op mod toppen af nordamerikansk ishockey, skal være klar til at rive rødderne op med jævne mellemrum.

- Jeg har spillet i mange klubber, men det har været vigtigt for mig at udvikle mig og hele tiden forsøge at tage skridt op.

- Det er ikke så nemt, men jeg har efterhånden fået en del erfaring i at skifte klub. Når du kommer til et nyt sted, ansporer det dig til at skabe en ny identitet og vise dig frem igen.

- Der er mange nye ansigter at forholde sig til hele tiden, men det vænner man sig til, siger Mikkel Aagaard.

Han havde svært ved at slå til hos Stockton Heat i NHL's farmerliga, AHL, i begyndelsen af denne sæson.

Men efter et succesfuldt mellemspil på et lidt lavere niveau i East Coast Hockey League, bed han sig fast hos Stockton Heat efter jul og blev noteret for 12 point i 29 kampe.

Det har bekræftet ham i, at han kan være med på AHL-niveau, og står det til Aagaard selv, ligger fremtiden i Nordamerika, hvor drømmen naturligvis er at arbejde sig ind i NHL. Her er hovedparten af verdens bedste spillere samlet.

- Jeg har ikke en decideret karriereplan, men jeg har været rigtig glad for at være derovre, og min spillestil passer godt til Nordamerika, siger Mikkel Aagaard.

Ved VM har han fået spilletid i alle Danmarks hidtidige fire kampe og har sammenlagt været på isen i godt 37 minutter.

Aagaard og Danmark spiller igen fredag aften mod Tyskland.