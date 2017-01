VM-debutanten Morten Olsen er dirigenten, der skal få holdkammeraterne til at fungere optimalt sammen.

VM-debutant dirigerer stjernerne: Falder mig naturligt

Med sin pludselige landsholdssucces er Morten Olsen blevet bekræftet i, at han hører til på højeste niveau.

Med sit frygtløse spil ved OL blev playmakeren Morten Olsen nærmest fra den ene dag til den anden forvandlet fra reservespiller til manden, der skal dirigere holdkammeraterne og sørge for, at alle løber i den samme retning.

- Man skal gøre sig fortjent til at have den position, påpeger han.

- Efterhånden som jeg er kommet bedre ind på holdet, er det ikke længere så svært at dirigere med de andre. Det falder mig helt naturligt at gøre det, siger Morten Olsen.

Med sine 32 år er han da også en usædvanlig erfaren debutant i det fine selskab.

Succesen ved OL bekræftede ham i opfattelsen af, at han hører til på højeste niveau, og der skal mere end VM-debut til at hidse Olsen fra Hannover-Burgdorf op.

- At det gik så godt i Rio har givet mig noget ballast og en hel del selvtillid. Det har vist, at jeg kunne begå mig mod de bedste hold og på den største scene, siger Morten Olsen.

Selv om han endnu ikke har rundet 50 landskampe, strækker Olsens landsholdskarriere sig foreløbig over næsten 11 år.

Derfor bliver det heller ikke en specielt nervøs playmaker, der VM-debuterer fredag aften. Dertil har han prøvet for meget i sin karriere.

- Jeg var 25, da jeg tog til Hannover, og dengang spillede jeg på et hold, der lige havde overlevet sin første sæson i Bundesligaen. De første to sæsoner var én lang kamp om ikke at rykke ned.

- Det er utrolig lærerigt at stå i det pres, der måske er større end at skulle vinde mesterskabet. Det er en kamp om dit og andres job.

- Den rutine, jeg har fået fra Tyskland og fra min tid i Frankrig (hos St. Raphäel, red.), gør, at jeg ikke føler noget pres ved at skulle præstere ved et VM, lyder det fra Morten Olsen.

Danmarks premierekamp mod Argentina begynder klokken 20.45 fredag aften.