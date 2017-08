VM-arrangører afviser superstjernes kritik

- Det var rigtig skidt, sagde Usain Bolt til reportere efter fredagens løb, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg snublede lidt, da jeg satte af fra startblokkene. Jeg er virkelig ikke fan af disse startblokke. Det er de værste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg er nødt til at få styr på min start, for det her bliver ikke ved med at gå.

Men arrangørerne forsikrer om, at blokkene er blevet efterset som de skal, og at det er den samme slags, som blev brugt til VM i Beijing for to år siden.

- Startudstyret, inklusive startblokkene, bliver undersøgt efter hver løb, siger en talsmand fra Det Internationale Atletik Forbund (IAAF).

Men det er Usain Bolt tilsyneladende ikke tilfreds med.

- De (startblokkene, red.) er ustabile. Da jeg varmede op og trådte ned på dem, så faldt de bagud. Det er ikke det, jeg er vant til, siger han.

Jamaicaneren skal lørdag løbe i den tredje semifinale i 100-meter-løb. To og en halv time senere løbes finalen.

Han jagter sin fjerde guldmedalje ved VM på 100-meter-distancen. Bolt har vundet alle VM siden 2009 med undtagelse af 2011, hvor han blev diskvalificeret for tyvstart.