Utilfreds dansker vil imponere på den største speedwayscene

Beskedne 12 point har han hentet, og en enkelt semifinaleplads er det blevet til. Det er langt fra optimalt, når han som VM-seriens førstereserve skal forsøge at vise sin berettigelse blandt verdens bedste.

Derfor håber han, at han kan gøre bedre reklame for sig selv, når sæsonens sjette VM-grandprix bliver kørt lørdag i Cardiff foran omkring 60.000 tilskuere.

- Det er på tide, at jeg får det her vendt, og der er Cardiff et rigtig fedt sted at kunne gøre det. Det er det ultimativt største i grandprix-serien, og det bliver rigtig fedt at køre derovre, siger Kildemand, som efterlyser mere held.

- Sidst i Horsens var jeg uheldig med maskinskader, så jeg måtte bruge min tredje cykel, så jeg ikke fik scoret de point, som jeg gerne ville.

- Generelt har de andre VM-kørere været rigtig gode, men jeg har også været lidt uheldig. Havde jeg for eksempel nået semifinalen i Horsens, så havde historien om min VM-sæson været meget mere positiv, siger danskeren.

De otte VM-kørere, der skraber flest point sammen over sæsonens 12 grandprixer, får en VM-billet til næste sæson.

Top-8 ser Kildemand som en umulighed, fordi han dels har skrabet for få point sammen og dels ikke har garanti for at kunne være med hver gang.

Derfor skal han bruge grandprixerne på at køre sig i form mod de bedste inden sæsonens helt store mål 19. august i Rusland, kvalifikationsfinalen til næste års VM-serie.

- Det er absolut det helt store mål. Det er der, jeg gerne vil toppe, og jeg skal bruge VM-grandprixerne til at gøre mig klar.

- Kvalifikationsfinalen er min store mulighed for at komme tilbage i grandprixserien i 2018, og det er ultimativt dagen, hvor man skal ramme den.

- Det er helt vildt hårdt at komme igennem den dag, for det er kun top-3, som får en VM-billet. Den dag må man ikke have et enkelt dårligt heat, og det er det, jeg arbejder frem mod, siger Kildemand.

Også Niels-Kristian Iversen er med i lørdagens grandprix i Cardiff.