Utilfreds OB-træner vil have flere point

- Vi erkender jo blankt, at vi ikke har været tilfredse med den pointhøst, vi har fået, og at vi har et større potentiale, end det vi har vist.

- Vi tror dog på, at vi kan komme derhen, og det er jo det, man som træner arbejder med, når man ikke skal forberede sig til næste kamp, siger Kent Nielsen til OB's hjemmeside.

Superligaen ligger i øjeblikket stille på grund af landskampe. Det har Kent Nielsen benyttet sig af til at træne på en anden måde.

- Vi plejer at bruge den her første uge på at træne lidt mere fysisk. Hvis man spiller mange kampe, er der en tendens til, at formen dropper en lille smule. Så ved at træne lidt fysisk forsøger vi at få den helt op på 100 procent igen.

- Det har vi ikke helt kunnet gøre i denne uge, da vi havde en reserveholdskamp mandag og Vejle på onsdag. Så vi har skullet passe lidt mere på, siger træneren.

OB, der har tabt to kampe i træk i Superligaen, skal på onsdag møde Vejle fra 1. division i pokalturneringens anden runde.