Ustoppelig Westbrook styrer Thunder mod sejren i NBA

Med 32 point, 17 rebounds og 11 assist agerede Russll Westbrook til tider enmandshær i 121-106-sejren over Denver.

De 32 point fra Westbrooks hånd bestod blandt andet af 21 fra trepointslinjen.

Det var Russell Westbrooks 54. tripledouble i hans NBA-karriere.

Oklahoma City Thunders newzealænder, Steven Adams, bidrog med 16 point og seks rebounds, og Victor Oladipo scorede 15 point.

På det tabende hold var det Wilson Chandler, der markerede sig mest positivt med 24 point. Også Will Barton gjorde en god figur med 21 point.

Med Cameron Payne tilbage på banen efter en operation i foden, var det første gang, at Oklahoma City Thunder kunne stille op i stærkeste formation.

- Han har arbejdet hårdt for at komme tilbage. Jeg tror, at det er godt for ham at komme derud og konkurrere og spille igen, siger Oklahoma City Thunder-træner Billy Donavan efter kampen.