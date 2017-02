Usain Bolt ville stoppe efter OL: Mit team sagde nej

Den 30-årige sprinter har dedikeret karrierens sidste sæson til sine fans, så de får mulighed for at opleve ham en sidste gang.

- Jeg ville slutte efter OL, men mit team sagde; nej, du bør ikke slutte nu.

- Jeg synes, at de havde en pointe, siger Bolt ifølge nyhedsbureauet TT ved en pressekonference i Melbourne.

Jamaicaneren går ikke ind i nærmere detaljer omkring overvejelserne i forbindelse med sidste års OL i Rio.

I stedet udtrykker han stor glæde over den igangværende tur til Australien, hvor han kan møde flere af sine mange fans.

- Jeg nyder det. Det er starten på en sæson, som er til ære for mine supportere. Jeg vil gerne give alle en chance for at se mig, og jeg stiller gerne op i flere løb for mine fans' skyld, siger Bolt.

Det er planen, at Usain Bolt deltager i sit sidste løb til sommerens VM i London. VM er dog endnu ikke inde i hans tanker.

- Så langt kigger jeg ikke frem. Det er min sidste sæson, og jeg vil ikke stresse over det.

- Jeg vil træne hårdt for at have et godt niveau, men jeg tager en måned ad gangen, forklarer han.

Usain Bolt er verdensrekordholder på både 100- og 200-meteren.