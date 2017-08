Usain Bolt jagter to guldmedaljer i VM-afskedsshow

Her skal Usain Bolt lørdag aften forsøge at vinde VM-guld på 100 meter for fjerde og sidste gang i karrieren.

Han skal i aktion fredag aften i de indledende heat. Lørdag er der semifinaler og finale.

- Usain Bolt er et geni. Jeg kan ikke komme i tanke om andre end Muhammad Ali, der har haft en så stor indflydelse inden for og uden for sin egen sportsgren, siger Sebastian Coe til nyhedsbureauet AFP.

Usain Bolt har nærmest ikke været til at besejre ved de store mesterskaber, siden han i 2008 for alvor brød igennem på verdensscenen med tre guldmedaljer ved OL i Beijing.

Meget betegnende har kun en tyvstart i VM-finalen på 100 meter i 2011 og en holdkammerats dopingkarantæne, der fratog Jamaica OL-guldet fra Beijing på 4x100 meter, forhindret Usain Bolt i at rydde bordet på 100 meter, 200 meter og 4x100 meter siden 2008.

Han er desuden indehaver af verdensrekorden og den olympiske rekord på alle tre distancer.

Den 30-årige sprinter har i alt otte OL-guld og 11 VM-guld at vise frem, og dertil kommer to sølvmedaljer på 200 meter og 4x100 meter fra VM i 2007.

Jakob Larsen, der er direktør i Dansk Atletik Forbund, rangerer også Usain Bolt som en af de største i atletikhistorien.

- Nogle gange kræver det lidt afstand, før man for alvor kan få perspektiv. Men der, hvor vi er nu, vil han træde ind i historiebøgerne som en af de største.

- Et er medaljerne og resultaterne, det har lige så meget at gøre med hans personlighed.

- Vi har haft atleter, der har haft tilnærmelsesvist lige så mange medaljer og sat mange verdensrekorder, men som ikke har haft samme profil. Medierne kan lide ham, og han har været god til den del af det, siger direktøren.

Jakob Larsen mener, at sprinteren og længdespringeren Carl Lewis er den mest oplagte at sammenligne Usain Bolt med.

Amerikaneren vandt fra 1983 til 1992 ni OL-guldmedaljer og otte VM-guldmedaljer.

- Carl Lewis var også medievenlig og leverede fantastiske resultater. Han og Bolt har nogenlunde lige gode kort på hånden i sådan en diskussion, siger Jakob Larsen.

Usain Bolt er gennem årene blevet populær for sin karakteristiske sejrspositur, hvor han strækker venstre arm op mod publikum, og han har trænet med hos fodboldklubben Manchester United.

- Vi vil savne hans personlighed. Vi ønsker at have atleter med personlighed. Det er dejligt at have en, der fylder et rum og fylder et stadion, siger IAAF-præsident Sebastian Coe.

Denne sæson har langt fra været Usain Bolts bedste, men det har man omvendt set før fra jamaicaneren. Han har på forhånd valgt 200 meter fra og jagter således kun VM-guld på 100 meter og 4x100 meter.

Jamaicaneren finder motivation i, at nogle ser ud til at betragte ham som underdog ved VM.

- Det er, hvad jeg hele tiden læser, og hvad mit team fortæller mig. Så jeg skal bevise mig selv igen, siger Usain Bolt.