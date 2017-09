Usain Bolt føler sig sikker på at beholde verdensrekorder

Den pensionerede supersprinter Usain Bolt har ingen frygt for, at hans verdensrekorder i 100-meter-løb og 200-meter-løb bliver slået lige foreløbig.

- Jeg tror, at rekorderne bliver ved med at være der i et godt stykke tid.

- Vi har haft en æra med Yohan Blake, Justin Gatlin og Asafa Powell, og hvis min rekord skulle være slået, så skulle det have været i den her æra. Nu tror jeg, at rekorden kommer til at stå i 15-20 år mere, siger Usain Bolt.

Han har løbet 100 meter på 9,58 sekunder, mens han har brugt 19,19 sekunder på den dobbelte distance.

I sit sidste løb - 4 x 100-meter-løb ved VM - måtte Bolt i stedet for endnu en topplacering udgå med en skade. Det fik efterfølgende konkurrenten Justin Gatlin til at sige, at han forventede et Bolt-comeback.

Det har jamaicaneren dog ingen intentioner om.

- Jeg har ikke mere at bevise, og det er hovedårsagen til, at jeg har droppet atletik. Når man har klaret alt, så er der ingen grund til at blive ved med at hænge ud, siger Bolt.

I stedet håber 31-årige Bolt på, at han kan få en karriere i topfodbold.

- Jeg har altid gerne villet spille fodbold. Min stab arbejder på det, men der er endnu ikke noget på plads, siger Bolt, der tidligere har ytret stor kærlighed for Manchester United.