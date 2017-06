Upåvirket Ronaldo om skattesag: Min samvittighed er ren

Det skete ifølge nyhedsbureauet AP, da Ronaldo onsdag var på vej fra bussen og ind i lufthavnen i Lissabon, hvor det portugisiske landshold skulle flyve til Rusland for at deltage i Confederations Cup.

Superstjernen blev tirsdag sigtet for at have ført indkomst for 14,7 millioner euro (109 millioner kroner) for kommercielle rettigheder uden om det spanske skattevæsen i perioden 2011 til 2014.

Onsdag satte Real Madrid også ord på sagen, og som forventet udtrykte klubben opbakning til Ronaldo.

- Real Madrid udtrykker sin fulde tillid til vores spiller, som vi forstår, har handlet inden for loven, hvad angår at overholde sine juridiske skatteforpligtelser.

- Siden sin ankomst til Real Madrid i juli 2009 har Cristiano Ronaldo altid vist en klar vilje til at opfylde alle sine skatteforpligtelser.

- Real Madrid er fuldstændig overbevist om, at vores spiller Cristiano Ronaldo vil bevise sin totale uskyld i denne proces.

- Real Madrid håber, at retfærdigheden sker fyldest så hurtigt som muligt, så hans uskyld kan blive bevist så hurtigt som muligt, skriver Real Madrid på sin hjemmeside.

Ronaldo lod også via sin advokat, Antonio Lobo Xavier, tidligere onsdag forstå, at han er uforstående over for sigtelsen.

Det skete ifølge Yahoo Sports til en portugisisk tv-station.

- Det er en kæmpe overraskelse for spilleren, som føler sig forurettet, sagde Xavier.

- Det giver mig et særligt ansvar for at tale på hans vegne omkring hans følelse af sorg og uretfærdighed.

- Ronaldo oplyste om sin indkomst i relation til kommercielle rettigheder i 2014, som også inkluderede de tre foregående år, forklarede advokaten.

Ikke desto mindre har den spanske anklagemyndighed på baggrund af oplysninger fra skattevæsnet valgt at sigte Ronaldo, som tilfældet har været for FC Barcelona-stjernen Lionel Messi tidligere.