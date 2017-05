United-spillere kan hente rekordbonus med EL-triumf

Hvis ikke et europæisk trofæ og Champions League-deltagelse i næste sæson er nok motivation for Manchester Uniteds spillere, så kan et kig på spillernes egen lønseddel i selskab med en lommeregner måske være det.

Mens spillerne får godt 8,5 millioner kroner til deling for at vinde onsdagens Europa League-finale over Ajax, så vil en sejr betyde deltagelse i Champions League i næste sæson og et gedigent lønhop for næsten hele truppen.

Det skriver den engelske avis The Times.

Grundet klubbens lønstruktur, hvor 25 procent af lønnen for samtlige spillere er betinget af Champions League-deltagelse, så vil en sejr onsdag betyde flere cifre på lønsedlerne i den kommende sæson.

22 spillere i truppen vil ifølge The Times stige i løn, og den samlede lønstigning vil lande på omkring 327 millioner kroner.

Det er den største økonomiske bonus for en enkelt kamp nogensinde ifølge mediet.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan og Eric Bailly, som kom til klubben sidste sommer, får ikke et lønhop med en sejr, men de får til gengæld barberet 25 procent af lønnen, hvis Champions League-deltagelsen glipper.

De unge spillere i truppen, som tjener under 20.000 pund (172.000 kroner) om ugen er ikke omfattet af ordningen, hvor lønnen reguleres efter Champions League-deltagelsen.