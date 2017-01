United og Liverpool øjner Liga Cup-finalebrag

Manchester United og Liverpool mødes søndag i ligaen i et stramt program, hvor begge jagter Liga Cup-finalen.

Manchester United og Liverpool har muligheden for at tørne sammen i et brag af en finale i Liga Cuppen i England.

De to store traditionsklubber er begge nået til semifinalerne i pokalturneringen, hvor der spilles to indbyrdes opgør.

Her skal Manchester United tirsdag op imod Hull City i de to klubbers første opgør, mens Liverpool onsdag gæster Southampton i de to klubbers første semifinalekamp.