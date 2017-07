Ungt ishockeyfænomen får kontrakt til 100 millioner dollar

Edmonton Oilers graver dybt i lommerne for at bringe holdet tilbage i toppen af den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Connor McDavids nuværende aftale udløber efter næste sæson. Derefter er han med den nye aftale sikret en årsløn på i snit 12,5 millioner dollar i otte sæsoner eller i alt 100 millioner dollar. Det svarer til 655 millioner kroner.

I oktober blev han som 19-årig den yngste anfører nogensinde i NHL-historien, og hans evner på isen bliver sammenlignet med legenden Wayne Gretzky, der også havde sin storhedstid hos Edmonton Oilers.

Hæderen væltede ned over Connor McDavid i hans anden NHL-sæson, hvor han vandt Hart Memorial Trophy, der gives til ligaens mest værdifulde spiller.

Med 100 point - 30 mål og 70 oplæg - blev han topscorer i grundspillet, og han havde en stor andel i, at Edmonton for første gang siden 2006 gik videre til slutspillet i sæsonen 2016/17. Her blev det dog til et nederlag i anden runde mod Anaheim.

Connor McDavids drøm er at sikre Edmonton den sjette Stanley Cup-triumf. Klubben vandt senest mesterskabet i 1990.

- Det er vigtigt at bringe trofæet tilbage. Vi fik en fornemmelse for det i sidste sæson, men vi har så sandelig et regnskab at gøre op, siger han.