Unge spillere er glade for Hareides tillid

Viktor Fischer og Andreas Christensen er glade for, at de får masser af tillid på fodboldlandsholdet.

- De unge spillere har fået en masse tillid. Andreas Christensen ved, at han spiller, fordi han er en god spiller. Han behøver ikke tænke over det. Jeg har spillet de sidste par kampe, og Pierre-Emile Højbjerg har spillet.

Trænerens tillid er med til at få de unge spillere til at præstere bedre, siger 22-årige Viktor Fischer.

- De unge spillere er vigtige for at bygge noget op. Der er forskel på unge spillere, som skal gribe chancen, og unge spillere der ved, at der bliver troet på dem. Det giver noget tryghed, så man bare kan gøre det, man er god til, siger Viktor Fischer.

I den nuværende landsholdstrup er Andreas Christensen, Pierre-Emile Højbjerg, Viktor Fischer, Yussuf Poulsen og Riza Durmisi alle mellem 20 og 22 år. Seks spillere er ét eller to år ældre.

Holdets yngste, 20-årige Andreas Christensen, har fået fuld spilletid i alle fem landskampe under Åge Hareide.

- Jeg har glædet mig og nydt det hver gang, jeg har været med på landsholdet. Nu har jeg fået en masse spilletid, og det giver et boost. Den position, jeg spiller på, kræver meget tillid. Jeg koncentrerer mig om at udfylde opgaven så godt som muligt, og det går vel okay, siger Andreas Christensen.

- Jeg føler mig etableret i truppen, men jeg vil ikke sige, at jeg tænker, at jeg skal spille hver gang. Ikke endnu. Forhåbentlig kommer det på et tidspunkt.

Spørgsmål: Hvorfor skulle du ikke spille hver gang?

- Det går meget godt, og jeg ser også frem til at spille, når jeg får det at vide, så jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke skulle spille. Men jeg vil ikke tænke, at jeg skal spille hver gang, for jeg er meget ung, og konkurrencen er stor her med en masse gode spillere, siger Andreas Christensen.

Christian Eriksen er trods sine kun 24 år den spiller på landsholdet med næstflest landskampe. Midtbanestjernen har på en positiv måde bemærket, at mange unge spillere har etableret sig i landsholdstruppen.

- De unge vil gerne vise sig frem 100 procent hver gang, og det er positivt, og det smitter af på holdet. Alle har lyst til at være med på deres energiniveau og entusiasme, siger Christian Eriksen.