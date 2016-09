Qatar er vært for VM i cykling i år. Her er et billede fra Tour of Qatar tidligere på året.

Unge cykelryttere skal selv betale for at komme til VM

De danske U23- og juniorcykelryttere må selv finde tegnebogen frem, hvis de vil med til VM i Qatar, der køres i oktober.

Det bekræfter direktøren for Danmarks Cykle Union (DCU), Per Henrik Brask, over for Ekstra Bladet fredag.

- Det er en trist situation, som vi gerne havde været foruden. Det her er dog den eneste løsning. Alternativet er helt at undlade at tage U23-ryttere og juniorer med, siger han.