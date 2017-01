Ungarn lader René Toft spille VM-duel med albueskinne

Det har hidtil været uvist, om Ungarn ville tillade René Toft at benytte albueskinnen, der indeholder metalstivere.

Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) regelsæt forbyder albueskinnen, men IHF vil alligevel lade Toft spille, hvis Danmarks modstandere giver skriftligt tilsagn.

Forholdet mellem René Toft og Ungarn blev for to uger siden sat på en prøve under opvarmningsturneringen Bygma Cup for godt to uger siden.

Her anklagede ungarerne den store dansker for gentagne tilfælde af film, fordi han efter deres opfattelse lod sig falde alt for let i de hårde nærkampe på stregen.

Det var derfor uvist, om Ungarn ville straffe den stærke danske stregspiller ved at spolere hans deltagelse i VM-kampen.

Den ungarske holdlæge har ifølge DR haft albueskinnen til syn og sendt en skriftlig tilladelse til, at den danske stregspiller kan bære den i søndagens knald-eller-fald-kamp.