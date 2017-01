Ung quarterback skal sikre første slutspilssejr i 14 år

23-årige Connor Cook, der for få uger siden var tredjevalg og er i gang med sin første sæson i NFL, skal føre Oakland til sejr i sin første kamp som startende quarterback i ligaen.

Det sker, fordi holdet er ramt af skader på pladsen.

- Vi stoler på, at han kan gå ud og lede os, siger Oaklands cheftræner, Jack Del Rio, til holdets hjemmeside.

Oakland har haft en flot sæson, hvor holdet vandt 12 af 16 kampe i grundspillet.

Oakland har dog mødt modgang på det seneste, fordi holdet har mistet to quarterbacks på grund af skader.

Værst var det, da førstevalget Derek Carr i næstsidste runde af grundspillet brækkede benet.

Det betød, at Matt McGloin var quarterback fra start i den sidste grundspilskamp ude mod Denver Broncos. Han blev dog skadet og erstattet af Connor Cook undervejs i 6-24-nederlaget.

Nederlaget blev dyrt for Oakland Raiders på den måde, at holdet mistede divisionssejren i AFC West-divisionen og en andenseedning i slutspillet til Kansas City Chiefs, der sidder over i første runde af slutspillet.

Derfor skal Oakland spille ude mod hjemmestærke Houston Texans, der ganske vist kun hentede ni sejre i grundspillet, men som blev vinder af den noget svagere besatte AFC South-division.

Houston har dog også problemer på pladsen som quarterback, hvor Tom Savage er ude med en hjernerystelse.

Tom Savage nåede at få to kampe som startende quarterback, efter at Houston-træner Bill O'Brien valgte at degradere Brock Osweiler.

Træneren udskiftede quarterbacken i den tredjesidste grundspilskamp, hvilket gav plads til Tom Savage.

Nu skal Brock Osweiler tilbage som starter, efter at han på grund af Tom Savages skade blev skiftet ind i søndagens 17-24-nederlag ude til Tennessee Titans.

Bill O'Brien forsøger at få banket noget selvtillid ind i Brock Osweiler før kampen mod Oakland.

- Han lavede nogle rigtig gode ting søndag sammen med holdkammeraterne.

- Han var tæt på at få os hele vejen tilbage, og vi har stor tro på, at han kommer til at spille godt lørdag, siger træneren til Houston Texans' hjemmeside.

De to hold mødte hinanden i november i grundspillet, hvor Oakland vandt 27-20 på hjemmebane.

Kampen mellem Houston og Oakland er den første af fire kampe i den såkaldte wildcard-weekend i NFL. Lørdag tager Seattle Seahawks imod Detroit Lions.

Søndag spiller Miami Dolphins på udebane mod Pittsburgh Steelers, mens Green Bay Packers tager imod New York Giants.

New England Patriots og Kansas City Chiefs samt Dallas Cowboys og Atlanta Falcons sidder over i første runde af slutspillet, fordi de klarede sig bedst i grundspillet i henholdsvis AFC og NFC Conference.