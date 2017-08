Ung golfstjerne jagter milepæl i årets sidste major

Her kæmper Spieth med 155 andre spillere om det prestigefyldte trofæ og førstepræmien på cirka 12 millioner kroner.

En sejr til Spieth vil ikke blot være lidt ekstra til en i forvejen bugnende bankkonto, det vil også gøre ham til den yngste spiller i historien, som har lavet en såkaldt "career grand slam" - at have vundet alle fire majorturneringer.

I sig selv er det en sjældenhed, at golfspillere overhovedet formår at vinde US Masters, US Open, British Open og PGA Championship i løbet af en karriere.

Ikonet Tiger Woods er den seneste og blot en af fem herrespillere i historien, der har formået at vinde alle fire majorturneringer.

I juli vandt Spieth British Open, men den unge amerikaner føler ikke et pres for at få pladsen fuld af majorturneringer allerede i år.

- Jeg er 24 år, og jeg burde få omkring 30 chancer mere for at vinde PGA Championship, siger Spieth.

- Selvfølgelig er der en form for pres, når man spiller en majorturnering. Det er en af fire vitale uger om året, som vi ser frem mod. Men jeg vil ikke lægge ekstra pres på mig selv ved at sige, at jeg skal være den yngste til det ene eller andet, siger han ifølge AP.

Den 99. udgave af PGA Championship bliver spillet på Quail Hollow Club i Charlotte. Det er første gang, at den bane huser en majorturnering.

En anden verdensstjerne, nordireren Rory McIlroy, har to gange vundet en PGA-turnering på banen, og han er favorit hos bookmakerne til endnu en sejr.

Spieth og McIlroy får blandt andre kamp af tre danskere.

Thorbjørn Olesen, Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen er således med i PGA Championship.

Olesen er første dansker i aktion. Han teer ud torsdag klokken 14.50 dansk tid.