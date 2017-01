Ung amerikansk golfspiller sætter vild PGA Tour-rekord

I de fleste andre turneringer ville Rose med sine 20 slag under par være klar vinder, men Thomas' 27 under par var historisk gode.

Han brugte samlet 253 slag på de i alt 72 huller fordelt over fire runder, og det er ny rekord på PGA Tour.

- Det har været en ufattelig uge. Uforglemmelig, lyder det fra Justin Thomas ifølge AFP efter rekordsejren.

Den tidligere rekordscore for 72 huller blev sat af Tommy Armour ved Texas Open i 2003. Her brugte Armour 254 slag på at komme rundt.

Den score lå til at blive tangeret af Justin Thomas indtil 18. og sidste hul på finalerunden, hvor han kronede en enestående turnering med endnu en birdie og dermed en rekord.

Amerikaneren er i storform for tiden, og turneringssejren på Hawaii var den tredje i hans seneste fire turneringer.

Han indledte turneringen med en runde i 59 slag. Med sine 23 år blev han den yngste i historien til at lave en score under 60 slag på en enkelt runde på PGA Tour.

Konkurrenterne havde ikke en chance for at følge med Justin Thomas på Hawaii, og landsmanden Jordan Spieth er meget imponeret over det spil, som Thomas leverer for tiden.

- Det er helt ufatteligt, hvad JT (Justin Thomas, red.) præsterer i øjeblikket. Han viser verden, hvad han er i stand til, siger Spieth.

Han blev selv nummer tre i Sony Open med en flot score på 19 slag under par.

Danskeren Søren Kjeldsen var også med i turneringen, men han missede cuttet.