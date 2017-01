Arina Rodionova gør sig klar til at serve under sin kamp mod Johanna Konta i første runde af Apia International, der fungerer som optakt til Australian Open.

Undertippet Wozniacki-modstander jagter første grand slam-sejr

Arina Rodionova er et semikendt navn i Australien, men ikke for præstationerne på tennisbanen.

Sådan skrev Arina Rodionova på det sociale medie Twitter, da det australske tennisforbund mandag havde offentliggjort en liste over de fem bedste kvindelige australske tennisspillere.

Og måske er det meget sigende for, hvem danske Caroline Wozniacki står over for i første runde af årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Det er nemlig ikke mange, der tror på, at Arina Rodionova kan slå den tidligere verdensetter.

Selv har Caroline Wozniacki aldrig tidligere mødt sin australske modstander - noget der er uvant for den danske stjerne.

- Jeg skal se lidt film af hende for at blive klogere på, hvordan hun har spillet.

Jeg har aldrig mødt hende før, og det er lidt underligt, når man har været med i så mange år, sagde danskeren til Ritzau efter mandagens træning i Melbourne.

Den australske tennisspiller ligger ved indgangen til Australian Open nummer 178 i verden, og hun har sågar aldrig vundet en kamp i en af de fire grand slam-turneringer.

Hun har aldrig været placeret højere end nummer 157 på verdensranglisten.

Alligevel ringer navnet Rodionova en klokke hos mange australiere. Hun er nemlig gift med Ty Vickery, der spiller australsk fodbold og er et kendt ansigt "down under".

Arina Rodionovas storesøster, Anastasia Rodionova, er også tennisspiller. Hun tabte til Caroline Wozniacki i første runde af Australian Open i 2012.

De to søstre har haft pæn succes i doubleturneringer, hvor de sammen har stået i to WTA-finaler, som de har tabt.

Ifølge WTA foretrækker Arina Rodionova et hårdt underlag som det, der findes i Melbourne.

Den yngste af de to Rodionova-søstre vil desuden gerne ud i kampe med længere dueller fra baglinjen, hvor hun kan slå vindere med sin forhånd.