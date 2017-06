Uenigheder får Ribe-Esbjerg til at bryde med cheftræner

- Ledelsen i Ribe-Esbjerg HH har på et møde fredag morgen besluttet at afslutte samarbejdet med cheftræner Claus Uhrenholt, der således ikke får forlænget sin kontrakt.

- Assistenttræner Jan Leslie har sagt ja til at tage over som cheftræner, lyder det i pressemeddelelsen.

Afslutningen på samarbejdet sker ovenpå en fremragende sæson for klubben, hvor den meget overraskende nåede frem til semifinalen i DM-slutspillet.

Men i kølvandet er også fulgt en række uenigheder mellem Uhrenholt og ledelsen.

I maj måned luftede Ribe-Esbjergs succesfulde håndboldtræner Claus Uhrenholt sin utilfredshed med, at klubben havde valgt at opsige hans kontrakt for at forhandle om en ny, der endnu ikke var på plads.

1. juni lod parterne så forstå, at man var blevet enige om at fortsætte samarbejdet i den kommende sæson, og alt åndede igen fred og idyl i klubben. Det var langt fra tilfældet.

Jv.dk skriver fredag, at Uhrenholt ikke har været tilfreds med kontraktudspillet fra klubben,

- Jeg er ikke ublu i mine krav. Jeg er ikke grådig. Jeg synes bare, der skal være noget fornuft i tingene, sagde han til avisen.

Ribe-Esbjerg finder det uheldigt, at træneren har luftet sin utilfredshed i medierne.

- De seneste dages medieomtale og udtalelser om, at REHH er "useriøs" og "mangler sund fornuft" fører til, at der ikke længere eksisterer den nødvendige tillid mellem REHH og cheftræner Claus Uhrenholt, som er nødvendig for et fremtidigt samarbejde, lyder det i en pressemeddelelsen.