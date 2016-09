Uefa-præsidentkandidat: Vi har forhindret udbryderliga

Hollandske Michael van Praag (billedet) er en af de to kandidater til præsidentposten i Uefa. Den anden er slovenske Alexander Ceferin. Foto: Reuters/Ruben Sprich

Michael van Praag understreger, at Champions League-ændringerne er foretaget for at forhindre europæisk liga.

08. september 2016 kl. 12:42 Af Ritzau

Champions League bliver ændret drastisk fra sæsonen 2018/2019, hvor de fire største nationer får flere med end tidligere, og det bliver sværere for mindre nationer at klemme sig ind i gruppespillet. Ændringerne har mødt stor kritik, men de har været nødvendige at gennemføre for turneringens fremtid, fortæller Michael van Praag, den ene af to kandidater til posten som præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), på sit besøg i København.

- Vi har forhindret en udbryderliga. Der var en reel trussel for en europæisk Superliga, så jeg er stolt over mig selv, siger Michael van Praag og tilføjer: - Jeg har været med til at sætte rammerne for det, men det endelige resultat har jeg ikke været med til at forhandle. Rygterne om en europæisk Superliga har floreret gennem længere tid. De største europæiske klubber har angiveligt presset på for at lave en selvstændig turnering uden om Champions League. Michael van Praag har fungeret som en af vicepræsidenterne i Uefa siden juni 2015. Han er en af to kandidater til Uefas præsidentvalg i næste uge. Han mødtes torsdag med de nordiske fodboldformænd i håb om at vinde deres stemmer.