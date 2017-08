Uefa kårer Ronaldo til årets spiller i Europa

Cristiano Ronaldo fik mere hæder at sole sig i, da han torsdag blev kåret til årets spiller i Europa for sæsonen 2016/2017.

Men skulle man gå og tro, at portugiseren er træt af priser, så kan man godt tro om igen.

- Det er målet hver sæson at vinde alt, der kan vindes.

- Dette trofæ vil motivere mig til at blive ved med at arbejde hårdt og aldrig give op. Jeg er velsignet ved at være i Real Madrid, og jeg er meget tilfreds med at være i klubben, siger Ronaldo ifølge nyhedsbureauet AFP.

Cristiano Ronaldo var i den forgangne sæson med til at genvinde Champions League-titlen med Real Madrid.

Det var en historisk sejr for Real Madrid, da det var første gang i turneringens historie, at en klub vinder titlen to år i træk.

Samtidig var Ronaldo med til at vinde det spanske mesterskab med Real Madrid.

Hos kvinderne gik prisen til hollandske Lieke Martens fra FC Barcelona. Her var danske Pernille Harder fra Wolfsburg også nomineret.

Der blev delt flere priser ud ved det storstilede show, der havde det hovedsagelige formål at trække lod til Champions League-gruppespillet.

Den 39-årige Juventus-målmand, Gianluigi Buffon, blev kåret til den seneste sæsons bedste målmand i Europa, mens tre Real Madrid-spillere tog de resterende kåringer.

Sergio Ramos blev bedste forsvarsspiller, kroaten Luka Modric blev bedste midtbanespiller og Cristiano Ronaldo tog prisen som bedste angriber.