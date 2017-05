Uefa efter Manchester-angreb: Kom tidligt til EL-finale

- På grund af stramme sikkerhedsforanstaltninger opfordrer Uefa fans til at ankomme til stadion så tidligt som muligt, da der vil være grundig kontrol ved indgangen, hvilket kan betyde forsinkelser i forhold til at komme ind.

Sådan skriver Uefa på sin hjemmeside i kølvandet på tragedien i Manchester mandag aften, hvor en koncert med den amerikanske sangerinde Ariana Grande blev ramt af et angreb, der har kostet 22 personer livet.

Uefa understreger, at sikkerheden har været i højsædet i mange måneder, og at der hele vejen har været taget højde for risikoen for et terrorangreb i forbindelse med finalen.

- Der er i øjeblikket ingen efterforskning, der peger i retning af, at nogen af aktiviteterne i forbindelse med Europa League-finalen i Stockholm skulle være mål for angreb, skriver Uefa.

I fodboldforbundet er man chokeret over mandagens angreb i Manchester og sender tanker til ofre for angrebet og pårørende.

Finalen mellem Manchester United og Ajax, som har flere danskere i truppen, fløjtes i gang onsdag klokken 20.45.