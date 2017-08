Uefa afviser FCK-klage over slag i hovedet

Ifølge FCK slog Medvedev københavnernes Pierre Bengtsson i hovedet under tirsdagens kamp, og derfor ville man have Uefas disciplinærudvalg til at se nærmere på bataljen.

FCK mente, at hvis dommerne havde set slaget, ville han have uddelt et rødt kort, og i så fald skulle Medvedev have siddet over i onsdagens returkamp med karantæne.

Det vil ikke være muligt at behandle en appel inden onsdagens kamp, og derfor tager de danske fodboldmestre kendelsen til efterretning, skriver FCK på sin hjemmeside.

Den samlede vinder af dobbeltopgøret ryger i Champions League-gruppespillet, mens taberen overføres til Europa League-gruppespillet.