Udvalg i IOC blåstempler Los Angeles som OL-vært i 2028

Los Angeles havde oprindeligt budt på at afholde OL i 2024. Grundet den nye dato for byens værtskab skulle Los Angeles dog ændre i sin værtskontrakt, der skulle behandles i evalueringsudvalget endnu en gang.

IOC har tildelt Los Angeles modydelser for at arrangere OL i 2028 i stedet for 2024. Byen har blandt andet fået en del af IOC's overskud fra det seneste OL og en pulje penge til at at finansiere ungdomssport i byen.

Los Angeles vil også modtage op til to milliarder dollar fra IOC. Det er op til 300 millioner dollar mere, end hvis byen havde fået tildelt OL i 2024.

Flere værtsbyer har tidligere haft problemer med at blive klar til at afholde OL, men med de ekstra fire år i baghånden bliver det næppe et problem for Los Angeles.

- Det giver os muligheden for at tænke på alle beboerne i Los Angeles, siger borgmester Eric Garcetti til nyhedsbureauet Reuters.

Blandt andet havde Athen og Rio de Janeiro massive problemer med at blive klar til OL i henholdsvis 2004 og 2016.

- Ofte arbejder byerne så hårdt for at blive færdig med at bygge infrastrukturen, at de ikke kan tænke på miljøet, økonomien eller folks helbred, siger Garcetti.

Det vil imidlertid ikke blive tilfældet i Los Angeles, siger han.

- I de seneste seks uger har jeg glædet mig over, at vi har ti år til at levere det hele, siger borgmesteren.