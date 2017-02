Udskældt Barcelona-træner får opbakning fra anfører

FC Barcelonas cheftræner, Luis Enrique, er i øjeblikket udsat for et massivt pres fra omverdenen, fordi den spanske storklub risikerer at slutte sæsonen uden at vinde et af de helt store trofæer.

Søndagens 2-1-sejr hjemme over upåagtede Leganes - sejrsmålet scoret på et straffespark af Lionel Messi få minutter før tid - gjorde ikke meget for at højne trænerens popularitet.