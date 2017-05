Uafklarede Ribe-Esbjerg overvejer at få cheftrænerduo

Det siger bestyrelsesmedlem Johnny Nim efter cheftræner Claus Uhrenholts offentlige undren over, at det fortsat er uklart, om han også skal stå i spidsen for holdet i næste sæson.

- Der er sket det, at vi har fået Jan Leslie på banen, og det har gjort det lidt mere vanskeligt omkring, hvem som skal være høvding, og hvem som ikke skal være høvding, siger Johnny Nim.

- Det vigtige er ikke titlen, men at have de rigtige trænere på bænken, særligt når vi skal ud i Europa næste sæson.

- Så vi sidder og forhandler med dem begge lige nu. Det er en del af diskussionen, om det kan være en delt trænerduo.

- Hver træner har styrker og svagheder, som jeg ser det, og det skal vi få det bedste ud af, så det passer med vores høje ambitioner, siger bestyrelsesmedlemmet, der også er landsformand i Det Faglige Hus, håndboldklubbens hovedsponsor.

Jan Leslie tiltrådte i Claus Uhrenholts trænerteam i februar.

Cheftræner Uhrenholt mener, at Ribe-Esbjerg har trukket forhandlingerne i langdrag.

- Det er ikke mig, der har trukket det i langdrag - det er Ribe-Esbjerg. Derved har man mere eller mindre sat en pistol for panden af mig, har Uhrenholt sagt.

Johnny Nim mener ikke, at situationen er så tilspidset som i trænerens udlægning.

- Vi er jo en demokratisk forening i Ribe-Esbjerg, hvor der sidder kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, som skal tages med på råd.

- Med hensyn til Claus Uhrenholdt har vi haft en rigtig fornuftig dialog, og det er udgangspunktet for videre forhandling.

- Jeg kan ikke genkende, at han skulle have haft en pistol for panden. Det er i hvert fald ikke os, der står med en pistol, siger Johnny Nim.

Den vestjyske klub er overraskende nået frem til DM-semifinalerne, hvor holdet møder Skjern torsdag aften i den første semifinalekamp.

Spørgsmål: Når I nu har haft stor succes, kan det så ikke være farligt ikke at have en aftale med træneren bag det?

- Claus Uhrenholt har hele tiden fået at vide, at det har været planen at holde ham fast. Forhandlingerne har gjort, at der siden har været bøjet fra begge parter.

- Vi har et bestyrelsesmøde i næste uge, hvor de foreløbige ting, vi er kommet frem til, bliver taget op, siger Johnny Nim.