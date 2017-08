USA straffer tidligere Barca-stjerne for narkosmugling

Ministeriet har indefrosset alle deres økonomiske midler i USA.

Marquez har tidligere spillet for den spanske storklub Barcelona, og han er kaptajn for Mexicos landshold.

Sanktionerne er resultatet af en årelang efterforskning af en ring af narkosmuglere. Det formodes, at narkobaronen Raul Flores Hernandez står bag.

Med på sanktionslisten er også den kendte mexicanske musiker Julio Cesar Alvarez - bedre kendt som Julion Alvarez.

Finansministeriet fortæller, at Marquez og Alvarez har et langvarigt venskab med Hernandez. De skal have "fungeret som frontfigurer for ham og hans narkoorganisation, og de har opbevaret værdier for ham".

Finansministeriet meddeler desuden, at der vil komme sanktioner mod yderligere 43 virksomheder, heriblandt et fodboldhold og et kasino. Det vil blive forbudt for amerikanske borgere at handle med virksomhederne.

Marquez deltog tidligere i år for Mexico ved Confederations Cup i Rusland. Mexico tabte bronzekampen 1-2 til Portugal.