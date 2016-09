Gaël Monfils ses ofte kaste sig rundt på en tennisbane, men det er for at vinde kampene og ikke publikums gunst.

US Open-semifinalist fjerner mærkat som showman

Det fortæller franskmanden selv, efter at journalister vil vide, om det er en mere seriøs tilgang til tennisspillet, der har ført ham i semifinalen i grand slam-turneringen US Open.

Tesen, om at Gaël Monfils er en entertainer, som elsker at imponere publikum med et show på tennisbanen, holder ikke.

Hvis Monfils har virket mere kontrolleret og kedelig på sin vej frem til fredagens semifinale mod Novak Djokovic, så er det ikke et bevidst valg.

- I finder på det. Hvis jeg laver et trickslag og stadig vinder duellen, så vil I sige, at jeg er en showman. Så med respekt for jer alle, så er det jer, som sætter det mærkat på mig, siger Monfils til journalisterne.

Han føler aldrig, at han har forsøgt at underholde publikum frem for at vinde tenniskampene.

- Det får mig ærligt talt til at grine. Hvis jeg havde kunnet lave en 360 graders smash, så ville jeg have gjort det. Men bolden kom ikke til mig på den måde, siger Monfils om tirsdagens kvartfinalesejr over landsmanden Lucas Pouille.

Det er heller ikke for tilskuernes skyld, at Monfils ofte har kastet sig rundt på banen for at få en bold tilbage over nettet.

- Kom nu ind i kampen. Skulle jeg skade mig selv for andre folks skyld? Nej, jeg kaster mig for at vinde pointene, insisterer 30-årige Monfils.