U21-profil vil drible uden om tyske stjerner

Hvis det danske U21-landshold skal holde have en chance for at slå Tysklands ditto onsdag aften og holde liv i semifinaledrømmen, skal den danske offensiv lykkes med at drible forbi tyskerne.

- Vi skal turde at udfordre, selv om det går galt en enkelt eller to gange. Vi har de kvaliteter, der skal til for at kunne sætte en mand i de områder, hvor det gør ondt på modstanderen, siger Lucas Andersen.

Han bliver formentlig en af de danske spillere, som kommer til at spille på en position, hvor han kan true det tyske forsvar. Selv vil han også gerne endnu mere i spil, end han var det mod Italien.

- Jeg skal bringes mere i spil. Det skal jeg også selv sørge for. Vi skal turde at være mere rolige i det opbyggende spil, for når vi gør det, som vi så mod Italien, så kommer rummene også til mig.

- Så handler det om at udnytte de chancer, vi får. Oppe omkring deres felt skal vi have den sidste skarphed på indlæg og standardsituationer, og så skal vi prøve at true dem mere med spark udefra eller vise mere frækhed omkring deres felt, siger Lucas Andersen.

Det kræver sejre over både Tyskland og Tjekkiet for, at U21-landsholdet kan gå videre til semifinalen.

Selv to sejre kan vise sig ikke at være nok, men det svære udgangspunkt har ikke ødelagt stemningen i den danske EM-lejr.

- Jeg synes stadigvæk, at folk har ild i øjnene. Folk har været gode til at fokusere på de gode ting i den første kamp, hvor vi holdte et utrolig godt italiensk hold fra chancer i kæmpe dele af kampen

- Desværre blev det ikke til en sejr, men det gør ikke, at vi tager mindre let på det eller gør det endnu sværere for os selv. Vi skal holde fast i den plan, vi har lagt, siger Lucas Andersen.

Danmark-Tyskland begynder klokken 20.45.