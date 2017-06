U21-landstræner ryster posen til sidste EM-kamp

Sidstnævnte overtager pladsen som eneangriber fra superligatopscorer Marcus Ingvartsen, der har haft det svært i nederlagene til Italien og Tyskland.

Niels Frederiksen havde inden kampen bebudet, at han ville foretage et par ændringer på grund af træthed, men ikke af hensyn til at give folk spilletid som en gestus for at være en del af truppen.

Med ændringerne ser Danmarks holdopstilling til kampen mod Tjekkiet således ud (4-2-3-1):

Jeppe Højbjerg - Rasmus Nissen, Patrick Banggaard, Andreas Maxsø, Mads "Mini" Pedersen - Lasse Vigen Christensen (anfører), Christian Nørgaard - Andrew Hjulsager, Lucas Andersen, Mathias Jensen - Kenneth Zohore.

Modsat danskerne har Tjekkiet en mulighed for at nå EM-semifinalen ved at vinde stort nok. Tjekkernes skæbne afhænger dog også af Italiens kamp mod Tyskland. Den kamp spilles samtidig.

Tjekkerne stille op med en lignende formation. Træner Vítězslav Lavička har blandt andre fundet plads til den kommende FCK'er Michael Lüftner og den kommende Juventus-spiller Patrik Schick.

Danmark-Tjekkiet spilles 20.45 i Tychy, der ligger cirka fem kvarters kørsel fra danskernes base i Krakow.