U21-landstræner lover topmotiveret hold til EM-afslutning

Truppen vil ændre det kedelige indtryk, holdet foreløbig har efterladt med to nederlag og 0-5 i målscore, siger U21-landstræneren på et pressemøde på stadion i Tychy.

Selv om der ikke er dansk avancement på spil, lover U21-landstræner Niels Frederiksen, at man kommer til at se et sejrshungrende dansk hold lørdag i den sidste EM-kamp mod Tjekkiet.

- For at være ærlig er det overhovedet ikke svært at motivere spillerne. Alle spillerne vil gerne ende turneringen på en god måde ved at vinde kampen. De vil gøre deres allerbedste.

- Hvis der er en spiller, som ikke er motiveret, så ville jeg aldrig vælge ham til en EM-kamp, men det er ikke tilfældet. De vil virkelig gerne efterlade et godt indtryk alle sammen, siger Niels Frederiksen.

Han er ærgerlig over, at det er blevet til to danske nederlag, selv om Italien og Tyskland på papiret har været stærkere end det danske hold.

- Vi forventer aldrig at tabe. Vi satser altid på og går efter at vinde. Vi har været oppe imod to gode modstandere, som fortjente at vinde kampene, men vi gjorde vores bedste, det var desværre bare ikke nok.

- Nu har vi en sidste chance for at levere et godt indtryk ved EM, siger U21-landstræneren.

Alle spillere i den danske trup har trænet fuldt med fredag, men træthed fører formentlig til et par ændringer i den danske startopstilling, siger Niels Frederiksen.

- Jeg vil lave et par udskiftninger i forhold til de to første kampe, men der vil være syv-otte spillere, der har været i startopstillingen i de første to kampe, siger U21-landstræneren.

Med på pressemødet var også FC Nordsjælland-kometen Mathias Jensen, der blot har spillet 27 superligakampe.

Han ligner en stærk kandidat til at skulle starte inde i lørdagens kamp på bekostning af en træt Christian Nørgaard på den centrale midtbane.

- Jeg ved ikke, om jeg skal spille. Jeg kom med i truppen på yderste mandat, så jeg har ikke rigtig forventet noget, men jeg er klar, hvis jeg får muligheden, siger Mathias Jensen.