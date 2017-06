U21-landstræner forventer frisk kamptrup efter maveonde

På lørdagens pressemøde blev U21-landstræner Niels Frederiksen spurgt af en italiensk journalist, om det var "fake news", at en stor del af den danske trup skulle være ramt af et maveonde.

Den danske træner kunne berolige ham med, at det ikke var et forsøg på at narre italienerne, at Dansk Boldspil-Union (DBU) tidligere lørdag meldte ud, at to spillere ikke ville deltage i lørdagens træning på stadion i Krakow.

- Vi forventer, at alle spillere er klar til i morgen. Vi har to spillere med små maveproblemer, men vi forventer også, at de to er klar til i morgen. Alle andre spillere har det godt, siger Niels Frederiksen.

De to spillere er Jakob Blåbjerg, der har været holdets faste venstre back, og Rasmus Nissen, der primært har stået i skyggen af Frederik Holst på pladsen som højre back.

Ved fredagens træning var målmand Jeppe Højbjerg fraværende på grund af et maveonde, men han er med ved lørdagens træning.

- Vi vurderer, at det tager cirka 12 timer, før de to spillere er klar igen. Det var det, vi oplevede med Jeppe Højbjerg, som er fuldstændig klar igen og træner i dag.

- Han har spist hele dagen, og han spiste allerede i går sidst på dagen, så det er ikke noget slemt, siger Niels Frederiksen og uddyber om de to spillere hjemme på hotellet:

- Blåbjerg har haft en nat, hvor han ikke har sovet så meget, så derfor holder vi ham hjemme, selv om han er ved at være frisk. Rasmus Nissen halter måske lige et par timer mere, siger Niels Frederiksen.

Det vides ikke, hvordan virussen er kommet ind på det danske hold, men nu har man taget foranstaltninger for at undgå den i at sprede sig yderligere.

- Det er formentlig noget virus, og derfor har vi gjort det, at vi har delt spillerne op på enkeltværelser for at forhindre, at det kan sprede sig yderligere.

- Vi har sagt til spillerne, at de ikke må kysse hinanden og så videre. Så jeg føler, at der er fuldstændig styr på det, siger Niels Frederiksen.

Danmark-Italien begynder klokken 20.45 søndag aften.